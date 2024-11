Ilrestodelcarlino.it - La figlia di Guazzaloca sul voto in Emilia Romagna: “Il civismo di papà non si può copiare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 novembre 2024 – “Non basta parlare di ‘modello’. Mioaveva una lunga esperienza politica amministrativa e, nel 1999 sotto le Due Torri, c’erano condizioni particolari, non paragonabili a quelle odierne”. Graziadi Giorgioche 25 anni fa divenne sindaco di Bologna appoggiato dal centrodestra, conquistando il capoluogo rosso per eccellenza, ribadisce il concetto espresso in post pubblicato lunedì, durante lo spoglio elettorale. Chi sono i nuovi eletti: il volti del Parlamento dell’L’11 ottobre, il ministro Antonio Tajani aveva rievocato suo padre dicendo che nessuno pensava che potesse vincere, ma Giorgio aveva vinto. Auspicio che, per il centrodestra, non si è avverato neppure stavolta. Si è sentita un po’ tirare per la giacca? “Sì, quello di mio padre è un nome che torna molto spesso, e in effetti l’ho sentito citare più di una volta, anche tra i candidati e i loro sostenitori.