Kvaratskhelia, il rinnovo non si sblocca e in programma non ci sono nuovi incontri (Gazzetta)

, lo stallo prosegue e innon ci)È molto probabile che il Napoli estiano vivendo l’ultima stagione insieme. Ilnon si, il tempo passa e a questo punto è seriamente da prendere in considerazione che a fine stagione cali il sipario sul georgiano a Napoli.Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:La proposta del Napoli è un quinquennale a salire, partendo da 6 milioni netti (bonus compresi). Il clan georgiano vorrebbe partire da 8, ma ha aperto alla possibilità di avvicinarsi all’offerta del Napoli. L’intoppo, però, sta nella richiesta di una clausola rescissoria da 80 milioni che – ovviamente – il club azzurro non prende in considerazione. Il presidente De Laurentiis ne vuole almeno 120, in stile Osimhen.