Oasport.it - Jannik Sinner e il suo avvicinamento alla Coppa Davis: subito ad allenarsi con Musetti ad alta intensità

Leggi su Oasport.it

è giunto ieri a Malaga (Spagna), sede delle Finals di. Il tempo a disposizione non è molto per essere pronto in vista della prima sfida contro l’Argentina. Domani, a partire dalle 17.00, l’Italia affronterà l’Argentina eha deciso di recarsiai campi d’allenamento della struttura spagnola per iniziare il proprio lavoro.Il n.1 del mondo, reduce dal trionfo alle ATP Finals 2024, vuol dare un grande contributosquadra,stessa stregua di quello del 2023 che coincise con il ritorno della celebre Insalatiera nel Bel Paese a distanza di 47 anni dall’unica affermazione di Adriano Panatta e compagni. C’è voglia di concedere il bis evuol essere il leader “silenzioso” del gruppo.Ieri, come riportato dai colleghi di Sky Sport, lo si è visto scambiare acrescente con Lorenzo