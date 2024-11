Liberoquotidiano.it - Imprese: Airfire SpA celebra 50 anni di eccellenza e impegno sociale, inaugurata la Fondazione Evangelisti per la salute e l'istruzione

Il 2024 segna una tappa importante perSpA, storica azienda italiana che hato oggi il suo cinquantesimoversario con l'evento “Da 50mettiamo in sicurezza il futuro” tenutosi presso La Lanterna – Rome alla presenza di personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale. Fondata nel 1974 da Armandoè guidata oggi dai figli Andrea e Matteo, rispettivamente presidente e amministratore delegato, che proseguendo l'del padre, hanno consolidato la posizione di leadership dell'azienda nel settore della sicurezza e dell'antincendio, rivolgendo però lo sguardo anche ad altri settori. L'occasione è stata propizia per presentare l'evoluzione dell'azienda e il suoche l'ha portata, nel corso dell'ultimo anno, a istituire la, mediante la quale porta avanti progetti di diversa natura sia in Italia che all'estero.