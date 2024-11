Unlimitednews.it - Guardia di Finanza scopre tre piantagioni di marijuana nel Lametino

LAMEZIA TERME (CATANZARO) (ITALPRESS) – Tredisono state scoperte dalladinel territorio di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Denunciato uno dei presunti responsabili. Le Fiamme gialle, nel corso di controlli, hanno individuato treillegali di cannabis indica, una in un tratto di un affluente del torrente Canne, a poca distanza dalla circoscrizione di Nicastro, e le altre due nell’area montana lametina, occultate tra la vegetazione boschiva. In seguito a ricognizioni effettuate dai finanzieri a bordo degli elicotteri in dotazione, era stata segnalata la presenza di piante sospette all’interno di una fitta vegetazione spontanea. La successiva perlustrazione a piedi da parte delle pattuglie delle Fiamme gialle ha consentito di scoprire le tre aree destinate alla coltivazione di 197 piante di cannabis indica, irrigate con sofisticati impianti, regolati da temporizzatori elettronici.