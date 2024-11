Latuafonte.com - Grande Fratello vip ultim’ora sondaggi oggi: l’eliminato del 23/11

Ultimo aggiornamento 20 Novembre 2024 12:35 am by RedazioneChi sarà eliminato dalnella puntata di sabato 23 novembre 2024 tra Clayton Narcross, Alfonso D’Apice, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi? Idel televoto, aperto da Alfonso Signorini nella 13esima puntata, sono già iniziati. Il nostro lo trovate a fine articolo. Questa volta ci sarà un’eliminazione definitiva per uno dei concorrenti in sfida. Ultimamente non era stato eliminato nessuno ed ecco che ora è arrivato il momento per il pubblico di eliminare qualcuno dalla Casa. Chi sta rischiando di uscire definitivamente da quella porta rossa? Vediamo le percentuali dei.GFtelevoto, percentualidi Jessica, Lorenzo e AlfonsoLeggi anche: GF news, Jessica e Mariavittoria smontano Federica e Stefano: web in tiltNon dovrebbe avere problemi a superare questo televoto del GF Jessica Morlacchi.