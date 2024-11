Ilfattoquotidiano.it - Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli eletto nuovo presidente dell’Anci: Lo Russo (Torino) sarà il vice

Ildi, accademico indipendente vicino al Pd, è statoall’unanimità, l’associazione dei Comuni italiani. Lo ha deciso il Consiglio nazionale in corso a, che haalla propria presidenza, sempre all’unanimità, ilFdI di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.prende il posto di Antonio Decaro, ex primo cittadino dem di Bari a capodal 2016 al luglio 2024, quando ha dovuto lasciare la carica a causa dell’elezione al Parlamento europeo (venendo sostituito ad interim da Roberto Pella di Forza Italia,di Valdengo nel Biellese). Ipresidenti dell’associazione saranno i sindaci Pd diStefano Lo(in corsa fino all’ultimo per la poltrona più alta, prima che il partito scegliesse di puntare su) e di Mantova Mattia Palazzi, nonché la sindaca di Campobasso Luisa Forte, indipendente di centrosinistra.