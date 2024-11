Fiumicino, il 1 dicembre a Villa Gugliemi la musica è al "Clair de Lune"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – Grande attesa il 1per una serata tutta dedicata alla. L’evento, realizzato tramite il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, è organizzato dall’Ufficio Cultura della Città diin collaborazione con la Pro Loco died il Centro Studili Torre in Pietra.Il concerto, della durata complessiva di circa 1h, prevede una prima esecuzione alle 17:00 ed una replica alle 18:30 e si svolgerà nella settecentescaGuglielmi, uno degli edifici più belli e antichi della città.Il pubblico sarà accolto in un’atmosfera a lume di candela da figuranti in abito ottocentesco di “Festa di Corte”, la rievocazione storica dei fasti diGuglielmi; a seguire verrà proposta l’esibizione del Duo Camilletti, straordinari e giovanissimi artisti del nostro territorio, che eseguirà alcuni tra i brani più iconici del compositore e pianista francese Claude Debussy: “de”, “Beau Soire” e “Syrinx”.