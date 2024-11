Fai schifo dimettiti le scritte al ministero contro Valditara L’ira di Meloni | Intimidazioni inaccettabili

Leggi su Open.online

«104 morte di Stato, non è l’immigrazione ma la vostra educazione». E ancora: «fai, non può patriarcare per sempre,». Sono alcune delleapparse sui muri della facciata deldell’Istruzione e del Merito a Roma e rivolte al ministro leghista Giuseppe. Leoffensive arrivano dopo le dichiarazioni rilasciate dal responsabile del Mim durante la presentazione alla Camera della Fondazione Giulia Cecchettin, in cui aveva accennato a un presunto legame tra l’incremento delle violenze e l’immigrazione irregolare. La presidente del Consiglio, Giorgia, ha condannato il gesto definendolo su X (ex Twitter) come un atto «vile e inaccettabile» ed esprimendo solidarietà aper le «» subite. Roccella: «La cultura del rispetto parte dalle opinioni»Anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, è intervenuta con una nota, ribadendo che «la cultura del rispetto che noi vogliamo e che promuoviamo a tutti i livelli parte da qui: dal rispetto per le opinioni e per le libertà degli altri.