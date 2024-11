Biccy.it - Debutto di Belve: gli ascolti della prima puntata e i dati delle ultime edizioni

A sette mesi dalla finedecima edizione, è tornato in ondadi Francesca Fagnani, con Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia vento come primi ospiti. Ilnuova stagione del programma di Rai Due è stato visto da 1.555.000 telespettatori, pari al 9,1% di share. Un risultato buono vista la serata difficile, su Rai Uno infatti è andata in onda laserie Libera con Lunetta Savino e su Canale 5 c’era il Grande Fratello.: gli.1^26 settembre 2023: 1.637.000 telespettatori, pari al 10% di share2^3 ottobre 2023: 1.101.000 telespettatori, pari al 6,3% di share3^10 ottobre 2023: 1.235.000 telespettatori, pari al 7,7% di share4^17 ottobre 2023: 1.036.000 telespettatori, pari al 6,1% di share5^24 ottobre 2023: 923.