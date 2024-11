Creature Commandos | Alan Tudyk darà la voce a Clayface

Leggi su Cinefilos.it

laha rivelato che avrà un doppio ruolo nella prossima serie animata, interpretando sia Doctor Phosphorous che. Il cattivo mutaforma di Batman è stato avvistato nel trailer dello show Max di James Gunn eha detto che fornirà laal personaggio durante una nuova intervista con Rotten Tomatoes.in realtà doppia giànella serie animata di Harley Quinn, ma sembra che questa nuova versione sia molto lontana dall’essere lo stesso personaggio. L’attore di Serenity e Rogue One descrive ildicome un “maniaco omicida“.Tutto quello che sappiamo suLa serie animata, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol.