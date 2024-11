Sport.quotidiano.net - Ciclismo, le novità della Pol. Tripetetolo Lastra a Signa nel 2025

(Firenze), 20 novembre 2024 – Con proverbiale tempismo e con la serietà che accompagna il loro impegno in campo ciclistico, i dirigentiPol.dihanno reso noto le tanteper la stagione che possiamo sintetizzare in 4 aspetti. La società fiorentina che vuol crescere ancora nella stima e nella considerazione unanime raggiunta negli ultimi anni, ha siglato l’accordo di collaborazione con l’U.C. Seanese storica societàprovincia di Prato che ha già superato i 50 anni dalla fondazione e che continua il proprio impegno sotto la guida del presidente Marco Fuochi. Secondo aspetto la confermasponsorizzazione di fedeli e preziosi collaboratori come Cotto Ref, Fabbri Carrelli Elevatori, Setti A. S.r.l., Ceseco, la collaborazione di Cavaliere Bici che fornirà le bici Ridley, la ditta MB di Agliana che fornirà l’abbigliamento tecnico e la ASD Trip per l’organizzazione delle manifestazioni.