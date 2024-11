Rompipallone.it - Calciomercato: Gyokeres in Serie A, l’annuncio

inA, le informazioni sul sogno di mercato delle compagini nostrane: adesso è tutto chiaro per il bomberDa circa due anni, ha preso a bombardare le porte di mezza Europa, senza fermarsi più. Uno degli attaccanti più in forma del momento, una vera sentenza quando è in area di rigore, è Viktor, un giocatore che non a caso ha scatenato notevoli appetiti in società importanti. Comprese quelle diA.Lo svedese è esploso nella stagione 2022-2023, nelleminori inglesi, con la maglia del Coventry, realizzando 22 reti. Da lì, ha iniziato a suscitare i primi interessamenti di alto livello, per poi trasferirsi allo Sporting. Dove si è affermato come uno degli attaccanti più letali del continente. I suoi numeri sono a dir poco stratosferici. 43 reti in 50 presenze nella scorsa annata, quest’anno siamo già a 23 gol in 18 partite.