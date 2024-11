Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri, Grande Fratello nuovo record negativo nella storia: i dati

GliTV dihanno registratoperin onda su Canale 5. La puntata di martedì 19 novembre 2024, condotta da Alfonso Signorini, ha segnato unminimo storico: 1.987.000 telespettatori per uno share del 15,40%, risultando meno vistodel programma. Questo dato supera inil precedentedi 1.993.000 spettatori registrato lo scorso 26 settembre.La crisi didelè sotto gli occhi di tutti. Nonostante le dinamiche di gioco apparentemente succose, il pubblico sembra essersi stancato di un copione che non riesce più a stupire. Lorenzo Spolverato, autodefinitosi un "Dio", con i suoi atteggiamenti prepotenti e la sua finta relazione con Shaila Gatta non convince più. Nemmeno il tam-tam delle indiscrezioni su una possibile squalifica o un provvedimento (poi mai avvenuto, come prevedibile) è riuscito a incuriosire il pubblico.