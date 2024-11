Superguidatv.it - Anticipazioni “This is me” con Silvia Toffanin conduttrice: gli ospiti di Amici della prima serata e le esibizioni

Debutta questa sera, mercoledì 20 novembre, su Canale 5,is Me, il nuovo e attesissimo programma condotto da. Per tre serate, lo show celebrerà i grandi talenti nati dal celebre programmadi Maria De Filippi. Dalle 21.20, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante attraverso le storie di artisti come Emma, Irama e Diana Del Bufalo, ripercorrendo i loro primi passi nel celebre talent fino al successo consolidato nel mondomusica e dello spettacolo italiano. Di seguito tutte lepuntata di questa sera.is me stasera, 20 novembre su Canale 5:edpuntata dell’evento dedicato adLapuntata diis Me vedrà un cast d’eccezione, ricco di talenti che hanno lasciato il segno addi Maria De Filippi.