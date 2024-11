Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway protagonista in un nuovo film Amazon dopo The Idea of You

il successo di Theof ??You,e il regista Michael Showalter hanno trovato il loro prossimo grande progetto perè pronta a recitare nel prossimodiVerity, diretto dallo stesso Showalter. Basato sul bestseller del New York Times di Colleen Hoover, l’attuale sceneggiatura è stata scritta da Nick Antosca. A quanto sembra, iluscirà anche in sala oltre che sulla piattaforma di. Lauren Levine di Heartbones sarà la produttrice esecutiva.La storia segue Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà sull’orlo della crisi finanziaria quando accetta l’offerta di lavoro della sua vita. Jeremy Crawford, marito dell’autrice di thriller bestseller Verity Crawford (), ha assunto Ashleigh per completare i libri rimanenti di una serie di successo che sua moglie non è in grado di finireun misterioso incidente.