Anteprima24.it - Angela Finocchiaro ad Arzano: dal 21 al 23 novembre al Teatro De Filippo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDa giovedì 21 a sabato 23, alle ore 20:45, arriveràcon “Il calamaro gigante” dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi, per la regia di Carlo Sciaccaluga. La vita diè assurda e incomprensibile. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della famiglia e della società l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Tornando verso Milano, rimane bloccata per il traffico del rientro dei vacanzieri dal mare.maledice tutta quella gente e il mare ma un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort (Bruno Storti), che arriva da un’altra nazione e un altro secolo.