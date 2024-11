Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 20 novembre: Giancarlo Antognoni, Gabriel Omar Batustuta ed altre ricorrenze

20Batistuta edIeri sera al teatro Olimpico di Roma è andato in scena Federico Buffa. Il giorno antecedente il cinquantesimo anniversario dall’esordio in Nazionale maggiore di. Anche in azzurro ‘Antonio’ ebbe degli infortuni. Allora riprendiamo quelle parole dello storyteller dalla puntata ‘Storie mondiali’ relativa a Spagna ’82: “Ma perché a questo ragazzo non gliene va bene una?.”. Debuttava contro la grande Olanda, a Rotterdam, ma nonostante la sconfitta dell’Italia mise in mostra la sua classe. Il 201994 la Fiorentina espugnava il San Paolo, con Batistuta a segno per la decima domenica consecutiva:eguagliò così il record di Ezio Pascutti (1962-’64).Quel dì debuttava in Serie A (con tanto di gol) Marco Di Vaio, mentre il ‘Sindaco’ Osio metteva a segno l’ultima rete nel massimo campionato.