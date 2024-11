Sport.quotidiano.net - Verso l’Olimpico. Oggi via alla prevendita. Gratis i nati dopo il 2020

Leggi su Sport.quotidiano.net

i mille delnella domenica del trionfo sulla Roma (3-2) prima della sosta adesso si spera in un’altra corposa presenza di tifosi rossoblù al, domenica notte, nella trasferta in casa Lazio. Il calcio d’inizio alle 20,45 non aiuta ma in ogni caso lascattaalle 12. Il settore ospiti della Lazio contiene 5.765 posti ma è chiaro che sarebbe già un grande risultato avvicinarsi ai mille della trasferta con la Roma. I biglietti costano 35 euro e sono acquistabili fino alle 19 di sabato sul circuito Vivaticket, senza obbligo di Fidelity Card ma con divieto di cambio di nomivo. Il’1 gennaioentrano