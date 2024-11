Formiche.net - Un drone commerciale diventa un’arma anticarro. L’idea dell’esercito francese

I droni stanno cambiando radicalmente l’aspetto dei campi di battaglia. Dalle offensive aeree al pattugliamento marittimo e subacqueo, i veicoli a pilotaggio remoto costellano i programmi di pianificazione e ammodernamento militare. Da interi caccia in grado di volare senza un pilota a navi cacciamine automatizzate, l’intero spettro della conflittualità si sta popolando di veri e propri robot da guerra. Tuttavia, e per quanto assurdo possa pensare, i cambiamenti maggiori sul campo di battaglia sono portati dai droni Fpv (First person view), altrimenti noti come droni commerciali. Non diversi (se non proprio lo stesso modello) dai piccoli droni utilizzati per girare video all’aperto, gli assetti Fpv possono trasformarsi in armi letali. Basta agganciare una granata a frammentazione o un esplosivo al plastico sotto al, farlo volare sulle posizioni nemiche e azionare il comando per il rilascio o l’innesco e il gioco è fatto.