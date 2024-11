Gaeta.it - Uccisione di Silvana La Rocca: Autopsia Rivela Dettagli Agghiaccianti sul Delitto

Facebook WhatsAppTwitter L’omicidio diLa, avvenuto il 13 novembre nella sua abitazione a Leporano, ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti. L’condotta sul corpo della donna di 73 anni ha svelatoterribili su quanto realmente accaduto. Il figlio della vittima, Salvatore Dettori, di 46 anni, si è già assunto la responsabilità del crimine, ma i risultati dell’esame medico-legale hanno approfondito la gravità del gesto.Sconcertanti dell’L’ha confermato le prime impressioni raccolte dagli inquirenti:Laè stata vittima di un’aggressione brutalmente violenta. Stando ai risultati, il suo corpo presentava segni evidenti di multiple ferite da coltello, inflitte dallo stesso figlio. In particolare, è stato accertato che Dettori non si è limitato a colpire la madre, ma ha anche compiuto un gesto estremo e macabro, aprendo il torace della vittima per estrarre il cuore.