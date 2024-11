Scuolalink.it - Tredicesima Pensionati 2024: quando arriva e come si calcola, le FAQ

Leggi su Scuolalink.it

Con dicembre alle porte, iitaliani si preparano a ricevere lamensilità. Erogata insieme alla pensione di Dicembre, questa somma è attesa da milioni di persone per affrontare le spese delle festività. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su date di pagamento, calcolo dell’importo e requisiti. A chi spetta laQuesta somma viene erogata a chi riceve una pensione e rientra nelle seguenti categorie: Pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata; Pensione di invalidità; Assegno sociale. Anche i titolari di pensioni di invalidità civile hanno diritto a questa misura, mentre non ne beneficiano coloro che percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. Il diritto allaè strettamente legato alla tipologia di prestazione pensionistica, con regole che variano in base al trattamento ricevuto.