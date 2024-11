Anteprima24.it - “Sannio Europa” protagonista a “Futuro Remoto” che farà tappa a Benevento venerdì prossimo

Tempo di lettura: 4 minuti“” saràa “”, il festival della divulgazione scientifica sul tema “Co-Scienze”, promosso dalla Fondazione Idis Città della Scienza, che, 22 novembre,.Lo rendono noto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di(Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale).Il programma allestito per l’occasione da “” presso la Sezione Egizia del Museo “Arcos”, in collaborazione con il DEMM dell’Unie con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, prevede tre laboratori – dimostrazione, riservati agli alunni della Scuola Primaria, sui seguenti temi: “Il Cartiglio: scriviamo con i geroglifici” (dalle ore 9,00 alle ore 10,00); “Viaggio dell’Anima: simboli sacri egizi” (dalle ore 10,00 alle ore 11,00) e “Fuga dal Tempio di Iside” (dalle ore 11,00 alle ore 12,00).