Gaeta.it - San Salvo promuove la parità di genere con un nuovo manifesto in occasione della giornata contro la violenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’adozione del “cittadino di principi e azioni per la promozionedi” è un passo significativo compiuto dal Consiglio Comunale di Sandurante la seduta del 18 novembre. Questo evento, programmato in coincidenza con la “internazionale per l’eliminazionele donne”, è un’per riflettere sull’importanzatra i generi e sulla necessità di azioni concrete per contrastare la. Ilè stato approvato all’unanimità e rappresenta un impegno per la comunità locale verso politiche inclusive e rispettose dei diritti di tutte le persone.Il ruolocomunità e delle istituzioniLa consigliera delegata alla cultura, Maria Travaglini, ha illustrato il valore del, sottolineando come già molti dei suoi principi siano pratiche quotidiane nella città di San