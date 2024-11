Gaeta.it - Roma: inseguimento e arresto di un 21enne dopo un’ignara violazione del semaforo rosso

Facebook WhatsAppTwitter Una mattina di domenica asi è trasformata in un’operazione di. I motociclisti del GPIT, il Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale, hanno affrontato una situazione di emergenza quando un’auto ha violato unpercorrendo Via Appia Nuova. Questo evento ha scatenato una serie di eventi che hanno portato all’di un giovane di nazionalità albanese.L’dell’auto pirataEra circa le 10:30 quando i due agenti in servizio hanno notato un’autovettura che, in modo del tutto disinvolto, ha svoltato noncurante della luce rossa delall’incrocio con Via Acerenza. I poliziotti, attenti e pronti a intervenire, hanno immediatamente avviato l’del veicolo. Nonostante i numerosi segnali difatti al conducente, un ragazzo di 21 anni, quest’ultimo ha continuato la sua corsa in direzione del Grande Raccordo Anulare, ignorando le indicazioni delle forze dell’ordine e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.