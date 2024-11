Lanazione.it - Riccardo Azzurri presenta la sua autobiografia a San Piero a Sieve

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 novembre 2024 - A Venerdì D’Eresia venerdì 22 novembre alle ore 21 al Circolo Insieme MCL, Via Provinciale 17, a San, saràto il libro ‘La vita come un gioco’ dia cura di Paolo Mugnai Dopo i saluti di Francesca Calzolari (Consigliere della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo). Saluto dell’Amministrazione comunale, del Consiglio della Pro-loco di Sane del Consiglio del Circolo Insieme MCL. Ezio Alessio Gensini (Vice-Presidente Associazione culturale I Colori delle Stelle) introdurrà Paolo Mugnai che insieme apresenterà il volume La vita come un gioco. Interventi a cura di Sandra Vigiani. La vita come un gioco dia cura di Paolo Mugnai è il libro protagonista della serata del 22 novembre 2024 ore 21 al Circolo Insieme MCL di San, Via Provinciale 17.