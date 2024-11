Sport.quotidiano.net - Per la Robur una vittoria scaccia-crisi. I bianconeri tornano protagonisti

Doveva vincere il Siena. Per tornare a muovere la classifica, per ritrovare serenità, perre l’ombra della. E hanno vinto i, al Del Buffa di Figline, una partita delicata, più sotto l’aspetto mentale che tecnico tattico, centrando il secondo successo esterno della stagione, dopo lo 0-1 di San Donato Tavarnelle alla prima giornata. Sono scesi in campo con l’atteggiamento giusto, quello che avevano un po’ perso nelle ultime uscite e, pur soffrendo nel finale, insieme a tutti i tifosi presenti allo stadio e a quelli incollati davanti alla tv, sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. E, tanto per dare alla storia anche una vena romantica, a firmare lasono stati due senesi, Bernardo Masini e Niccolò Giannetti, all’inseguimento, entrambi, della prima rete in questo campionato.