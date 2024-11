Puntomagazine.it - Napoli. Massimiliano Gallo in scena al Teatro Cilea: “Anni 90’… Noi che volevamo la favola!”

Al debutto aldi, il nuovo spettacolo diIldiè pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione teatrale:torna incon il suo nuovo spettacolo “90’. Noi chela!“, in programma dal 21 al 24 novembre e dal 28 novembre al 1 dicembre 2024. L’attore napoletano, già noto al grande pubblico per i suoi successi in serie televisive Rai, presenta una rivisitazione ironica e nostalgica di un decennio che ha segnato profondamente la cultura giovanile.Dopo il grande successo di “Stasera, punto e a capo!”, che ha raccontato l’adolescenza negli’80,ci invita a un tuffo nel passato, esplorando gli’90 con uno sguardo critico e divertente. La sinossi dello spettacolo preannuncia un viaggio emozionante: “Eravamo rimasti alla caduta del muro di Berlino“, dice, “un momento che ha segnato l’inizio di una nuova era, ma che ha anche celato sfide e contraddizioni“.