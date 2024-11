Sport.quotidiano.net - Mesola, niente drammi: "Un bagno di umiltà"

La capolistacade per la seconda volta consecutiva, ma mantiene ancora il primato in classifica, attenzione però alle insidie rappresentate dal Lagaro e dalla Comacchiese, che si sono fatte sotto. I castellani hanno perso contro i valligiani della Valsanterno, che hanno accorciato a 4 i punti di distacco, una sconfitta che brucia: "Ci stava stretto il pari, figuriamoci perdere – è il commento amaro del direttore sportivo Edoardo Biondi – E’ un periodo che gira storto: abbiamo preso un eurogol di Gallinucci e poi il secondo autogol di fila. Manteniamo i nervi saldi, non è successodi grave, pensiamo a vincere sabato prossimo il derby con la X Martiri". "Ci eravamo abituati troppo bene – la prende con filosofia il presidente Massimo Modena – la doccia fredda rappresenta un salutaredi