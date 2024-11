Ilgiorno.it - Lombardia, sei vittime di femminicidio nel 2024 e quasi 6mila donne nei centri antiviolenza

Sono sei lediindall’inizio dell’anno. Le seisono state uccise nelle province di Varese, Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. A riferirlo l'assessora lombarda a Famiglia e Solidarietà sociale Elena Lucchini nel corso di un'informativa tenuta oggi a Palazzo Pirelli. Si moltiplicano infatti le iniziative in questi pochi giorni che mancano al 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulledi violenza prese in carico,25 novembre: “No a connotazioni ideologiche o peggio” Nasce l’Osservatorio su Orfani speciali Osservatorio orfani speciali: il numero da chiamare “Sostegno per gli orfani di” Il 25 novembre un protocollo La testimonianza di Andrea Carnevaledi violenza prese in carico,Lucchini fornisce anche i numeri per quel che concerne l'assistenza messa in campo dalla Regione.