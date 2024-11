Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 6-5, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre la spuntano all’extra-end e ipotecano la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:09 In classifica lesalgono a quota 5 vittorie ed un KO, mettendosi a distanza di sicurezza dal quinto posto occupato da Scozia e Turchia con 3 successi.11:07 Vittoria importantissima per l’, che dopo aver superato la Norvegia piega anche un’altra avversariaed oggi pomeriggio avrà l’opportunità di centrare l’obiettivo semifinali contro l’Estonia.11:05 NON SBAGLIA STEFANIA! L’mette a segno una vittoria fondamentale in vista delle semifinali.6-5.11:03 Errore di Dupont! Constantini ha tra le mani le stone della vittoria.11:01 Splendida doppia bocciata di Zardini Lacedelli! Sempre due pietrene a punto quando mancano gli ultimi due tiri per parte.11:00 Halse prova a non mollare piazzando un buon draw.