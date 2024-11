Lanazione.it - Licenze Abb E-Mobility. Alleanza Verdi Sinistra. “I lavoratori non sono merce”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 novembre 2024 – Il gruppodi Arezzo era presente, ieri, all'assemblea deiche si è svolta davanti ai cancelli di ABB E-di San Giovanni e ha condiviso la discussione e lo sconcerto che si leggeva nei volti deie dei rappresentanti sindacali dopo il licenziamento, comunicato tramite una PEC, di 33. Come ha ricordato Avs si tratta di 16 operai e 17 impiegati. Motivazione: crisi della domanda. "C'è stato il rifiuto di ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti in caso di crisi aziendali - ha tuonato- Iche perderanno il lavoro saranno poi molti di più, perché parte della produzione avviene tramite i cosiddetti “somministrati”, per intendersi quelli a chiamata, per i quali non è prevista alcuna procedura di licenziamento, basta non chiamarli alla multinazionale che non siamo nella patria di Elon Musk, il licenziatore seriale, ma in Italia, la cui Costituzione si apre dicendo che.