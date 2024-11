Dilei.it - Libera, trama e cast della fiction Rai con Lunetta Savino

Leggi su Dilei.it

Martedì 19 novembre debutta, in prima serata su Rai 1, la. È la prima prova da protagonista per, l’attrice nota anche per il tenero ruolocolf Cettina in Un medico in famiglia. Ininterpreta una giudice che cerca la verità sulla mortefiglia Bianca, vittima di un infangato delitto mai risolto. Una prova del tutto nuova per l’attrice pugliese, felice di mettersi alla prova con un personaggio simbolo di emancipazione e giustizia – ma che non rinuncia al gusto di una vendetta servita fredda.LadiOrlando, la protagonista da cui la serie prende il nome, è un’irreprensibile giudice di Trieste. Una donna forte e dedita al lavoro, ma spaccata da una ferita profonda: la mortefiglia Bianca, avvenuta 15 anni prima e spacciata come suicidio, seppur la madre sente che c’è qualcosa di irrisolto nel suo caso.