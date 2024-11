Butac.it - L’ennesimo studio che “smonta” l’mRNA

Su svariati gruppi online sta spopolando un articolo pubblicato su La Verità il 17 novembre 2024 con la firma di Patrizia Floder Reitter, articolo dal titolo:Lofinanziato dal ministero: vaccini a mRna inefficaci e inadatti per i fragiliSiamo di fronte a un articolo da manuale per quanto riguarda la tecnica di inquadrare i fatti raccontati in una specifica “cornice” che incida sull’interpretazione del contenuto, quello che in linguaggio tecnico si chiama “framing“. Lo vediamo a partire dall’evidenza data al pezzo in prima pagina, evidenza che sfrutta il linguaggio emozionale, tipico della disinformazione (e della pubblicità), quel “LA RESA DEI CONTI” che si vede sopra al titolo dà a intendere appunto che si sia arrivati a delle conclusioni certe che supportano quanto affermato dal titolo.