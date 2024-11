Gaeta.it - Le sfide degli agricoltori italiani: Andrea Tiso denuncia la crisi del settore primario

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione attualein Italia è fonte di preoccupazione crescente. In un’intervista recente,, presidente nazionale di Confeuro, ha messo in luce le problematiche che affliggono il comparto, sottolineando come il cambiamento climatico, le aspre lotte per i prezzi e lo strapotere della grande distribuzione abbiano portato a unasenza precedenti. La continua pressione sui prezzi da parte dei consumatori, infatti, insieme a un aumento vertiginoso dei costi di produzione, ha trasformato il mondo agricolo in un terreno di difficile sopravvivenza. Un sistema disfunzionaleDurante la trasmissione “Gli Inascoltabili” su Radio Roma Sound Fm90,ha descritto ilagroalimentare come caratterizzato da un sistema squilibrato, dove glisono costretti a operare ai margini.