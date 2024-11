L’appello di Zelensky all’Europa dopo 1 000 giorni di guerra | Spingeremo Putin alla pace solo colpendo la Russia con armi e sanzioni – Il video

Leggi su Open.online

L’unico modo per spingere laal tavolo dei negoziati e porre fineè continuare a colpirla in profondità e mostrare l’unità del fronte occidentale. È il messaggio ribadito questa mattina al Parlamento europeo da Volodymyr, nella sessione straordinaria convocata da Roberta Metsola in occasione dei 1.000dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. «Grazie del vostro sostegno al nostro popolo, con la nostra resilienza anchei più devastanti attacchi russi abbiamo ottenuto molto, ma non temiamo di ottenere altro», ha sottolineatoparlando in collegamento. Mai menzionato, l’elefante nella stanza del suo discorso era Donald Trump: la sua amministrazione che prenderà servizio a gennaio minaccia di cambiare strategia sul conflitto e Kiev teme di perdere il sostegno dell’Occidente che le ha consentito sin qui di resistere.