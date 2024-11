Thesocialpost.it - Jannik Sinner, il commento del New York Times fa discutere: “Cammina con i piedi a papera”

Snner è il tennista numero 1 al mondo e fresco vincitore delle Atp Finals di Torino. Nonostante, o forse proprio a causa di questo enorme successo, non si placano mai le polemiche intorno al campione italiano. Prima le voci sempre più insistenti di una sua rottura definitiva con la fidanzata Anna Kalinskaya. E ora la polemica provocata da unapparso sul New, che a molti è sembrata un insulto più che un complimento.Leggi anche:“lasciato da Anna Kalinskaya per colpa di un’altra ragazza”: ecco chi èL’articolo del Newsucon ie non sembra avere né un pettine né un asciugacapelli. La sua trasformazione da nessuno a un modello Gucci lo ha reso diverso, ora nuova immagine per numerosi sponsor”, si legge sul quotidiano newese.