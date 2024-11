Gaeta.it - Il futuro del turismo in Abruzzo: il convegno di Confcommercio propone nuove sfide e opportunità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Molti temi cruciali per il settore turistico abruzzese sono stati affrontati nel recentetenutosi presso l’Hotel Adriatico, dal titolo “Ile l’e prospettive per ilregionale.” L’evento, organizzato dacon il supporto della Camera di Commercio di **Chieti-Pescara e della Regione, ha visto la partecipazione di importanti associazioni come Federalberghi, Fipe, Ebtue Sib. Obiettivo principale è stato quello di analizzare il contesto attuale dele proporre strategie per superare le difficoltà esistenti.Tematiche al centro delI partecipanti hanno avuto modo di discutere di molteplici temi, fra cui la direttiva Bolkestein, il ruolo dell’enogastronomia, ilattivo e le infrastrutture.