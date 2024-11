Ilgiorno.it - I cent’anni dell’ammiraglio. Tullio Lucchini

Una barca sul lago non l’ha mai voluta, lui che per anni ha solcato i mari di mezzo mondo, ma la sua Gardone Riviera se l’è sempre portata nel cuore, tanto da volerci ritornare a vivere nell’età della pensione. Qui, nel paese gardesano scelto da Gabriele d’Annunzio per erigere il Vittoriale degli Italiani, ieri, contrammiraglio, ha spento le 100 candeline, tra l’affetto dei familiari e la presenza anche dell’amministrazione locale, nella persona di Monica Rovida, consigliere comunale. "Abbiamo portato un dolce e una targa ricordo, per questo cittadino nato a Gardone, che poi ha girato per il mondo ed è tornato qui". Nato il 18 novembre 1924 a Locate di Trivulzi (il padre, maresciallo dei carabinieri di Gardone Riviera, era stato trasferito dopo aver comunicato di voler sposare la gardonese Silvia Cipani), ha vissuto tra il Garda e la Sicilia.