Gran Bretagna-Slovacchia in tv | data orario canale e diretta streaming semifinale BJK Cup Finals 2024

Lase la vedrà contro lanelladelle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Formazione britannica che si candida ad essere forse la favorita per la vittoria del titolo, con Katie Boulter ed Emma Raducanu finora perfette nei loro incontri disputati in terra andalusa. E anche nel penultimo atto partiranno favorite, contro quella che è la sorpresa di questi giorni. Laha prima eliminato gli Stati Uniti e poi si è confermata contro l’Australia, potendo contare su una giocatrice informa e in ascesa quale Sramkova e su una veterana come Hruncakova.TABELLONE E RISULTATIACCOPPIAMENTI SEMIFINALIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEscenderanno in campo martedì 19 novembre. Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 12.