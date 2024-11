Ilrestodelcarlino.it - Fd’I, sconfitta agrodolce: "Qui numeri importanti, in linea con le Europee"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

netta per il centro destra che, a livello provinciale, è stato superato di 20 punti dall’alleanza di centro sinistra. A differenza del 2020, quando la coalizione venne trainata dalla Lega, questa volta è stato Fratelli d’Italia a superare ampiamente gli alleati. "Quando si corre per una carica monocratica – commenta Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – o si vince o si perde e qui, evidentemente, il centro destra ha perso. In ogni caso, se andiamo ad analizzare i dati, in seguito a una narrazione che non ci ha mai visti in partita per la vittoria, e sicuramente non ha mobilitato il nostro elettorato ad andare a votare, il centro destra resta incon il dato positivo emerso dalle. In particolare, in provincia di Modena, Fratelli d’Italia supera la media dell’Emilia-Romagna: un fatto che, storicamente, non è mai accaduto in una regione dove il cuore pulsante del centro sinistra si trova proprio tra Reggio, Modena e Bologna, e che dobbiamo leggere con favore".