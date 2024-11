Game-experience.it - Fable è “fantastico” ed i combattimenti ricordano The Witcher 3, secondo un noto insider

IlJez Corden ha condiviso alcuni dettagli inediti su un video gameplay di, visto in privato e basato su una versione alpha del gioco, affermando che lo stile del gioco è simile a quello di The3: Wild Hunt di CD Projekt RED.Nel corso dell’ultimo episodio del podcast The Xbox Two, Corden ha rivelato di aver visto un video di gameplay del nuovo titolo di Playground Games, appartenente alla versione alpha, restandone decisamente colpito dalle qualità mostrate.Jez Corden il nuovo capitolo disarebbe addirittura “”, nonostante la build mostrata non fosse con ogni probabilità recente. Il giornalista ha aggiunto che nel video visto erano presenti alcuni elementi cheil “DNA di CD Projekt RED”, cosa questa che non l’ha stupito più di tanto visto che Playground Games ha assunto negli ultimi mesi diversi sviluppatori dal team polacco, tra cui un progettista deidi The3: Wild Hunt.