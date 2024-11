Anteprima24.it - Emergenza punteruolo rosso, Muscarà: “Interventi inadeguati, gestione fallimentare del Comune mette a rischio il patrimonio verde”

Tempo di lettura: 2 minutiLa consigliera indipendente della Regione Campania, Maria, torna all’attacco con un’interrogazione ufficiale dopo aver ricevuto segnalazioni allarmanti da cittadini e agronomi riguardanti l’intervento di potatura di una palma in Piazza degli Artisti, a Napoli. L’operazione, eseguita per un’infestazione da, appare gravemente inadeguata.“Non hanno rispettato la procedura corretta – denuncia la consigliera– la palma doveva essere sigillata o rimossa completamente per evitare la contaminazione. Così facendo, si favorisce solo la diffusione del patogeno,ndo al’interodi palme circostanti”.non risparmia critiche all’amministrazione comunale, che accusa di unapoco attenta e approssimativa delcittadino.