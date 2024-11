Anteprima24.it - DdL Montagna, Battaglino (Forza Italia): “Lo attendevamo da oltre 30 anni. Ora è realtà”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’approvazione di pochi giorni fa al Senato del testo definitivo del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane rappresenta una svolta storica per il Paese e per il nostro So poiché il Parlamento ha elevato la salvaguardia e lo sviluppo del sistemano ad obiettivo strategico di interesse nazionale”. Così Silvanoconsigliere comunale di Melizzano e Coordinatore Cittadino di. “Una legge attesa datrent’dai territori e dalle comunità locali che, nell’ultimo passaggio parlamentare, grazie al determinante apporto diha visto l’accoglimento di ulteriori importanti modifiche nell’ambito dell’istruttoria tecnica che dovrà definire i criteri per la classificazione dei comuni montani e ad inserire anche le strutture socio-assistenziali tra le strutture della sanità diche danno diritto a incentivi, contributi e premialità a coloro che vi prestano servizio, definendo meglio il riferimento alla figura del medico di base e ampliando la platea dei possibili destinatari delle misure comprendendo anche i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali”.