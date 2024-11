Thesocialpost.it - Corrado Paroli, il genero del politico Stefano Galli trovato in gravi condizioni accanto alla mamma morta: indagini in corso

Una anziana donna trovatain casa e il figlio ricoverato inssime. Una tragedia che ha sconvolto Cassina Valsassina, piccolo Comune in provincia di Lecco. La donna di 73 anni si chiamava Margherita Colombo ed è stata trovata riversa a terra nella sua abitazione. Il figlio 48enne,, ora è ricoverato nell’ospedale di Lecco in prognosi riservata. Quest’ultimo era l’ex marito della figlia dell’ex consigliere regionale leghista, scomparso nel 2021.È stata lei a fare la drammatica scoperta, preoccupata per i messaggi che le aveva mandato l’ex marito, tornato a vivere con la madre dopo la fine della loro relazione. Mistero al momento sulle cause del dramma.Leggi anche: Silvana trovatanel giardino della sua villetta: arrestato il figlio, ha confessatoCosa è successo davvero in quella casaSecondo quanto emerso finora, l’appartamento era in ordine e non vi erano segni di violenza o colluttazione.