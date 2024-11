Coppa Davis 2024 | Alcaraz implacabile contro Griekspoor Spagna-Olanda si decide col doppio

Leggi su Sportface.it

Carlossistema le cose esirà aldecisivo. Il numero 3 del mondo, dopo la sconfitta un po’ deludente di Rafal Nadal per mano di Botic Van de Zandschulp nel primo singolare, si prende la rivincita su Tallone al termine di un insempre più in discesa man mano che si è dipanato, trionfa col punteggio di 7-6(0) 6-3, portando il team iberico sull’1-1 nei confronti degli olandesi in questa sfida dei quarti di finale delle Finals dia Malaga. Sarà dunque ila decretare quale tra i due team avanzerà in semifinale.Primi game interlocutori ed entrambi non mettono in mostra il meglio del loro repertorio, il primo a rompere gli indugi è, che improvvisamente si ritrova avanti di un break a causa del clamoroso passaggio a vuoto di, capace di cedere a zero il servizio nel sesto gioco.