Inter-news.it - Bertola, chi è il giovane dello Spezia che piace all’Inter

Nicolòè uno dei nomi caldi per il futuro della difesa dell’Inter. Classe 2003 e attualmente allo, in Serie B, si tratta di un difensore con il vizio del gol. Nonché un obiettivo proprio per il nuovo corso nerazzurroNUOVA FILOSOFIA – Meno parametri zero ultratrentenni, più giovani su cui puntare e con ingaggi più contenuti. Questa, di base la filosofia della nuova proprietà Oaktree. In questo senso va letto anche il nome di Nicolò, classe 2003 (21 anni compiuti), difensore. Proprio la difesa, infatti, è uno dei reparti dove l’Inter si prepara a intervenire in fase di mercato. Il motivo chiaramente sono le situazioni di giocatori come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij (all’ultimo anno di contratto), ma anche di Matteo Darmian, uno dei giocatori impiegati anche come difensore a destra.