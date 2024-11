Unlimitednews.it - BAT Italia, Francesco Mancuso nuovo Corporate Communications Manager

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – BAT, azienda leader nei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, annuncia la nomina dicome. Questa scelta segna un passo deciso nella trasformazione della comunicazione aziendale, sempre più integrata nella visione globale del Gruppo e profondamente radicata nei valori di innovazione, sostenibilità e dialogo. La nomina, arrivata a seguito della riorganizzazione aziendale che mette al centro la nuova divisione CoRA (& Regulatory Affairs), guidata da Andrea Di Paolo –& Regulatory Affairs Director, permetterà adi rispondere in modo efficace alle sfide del settore, in linea con la strategia globale di BAT Group.Con la nomina aavrà il compito di guidare la comunicazionedi BAT, che assume un’importanza sempre più centrale in un momento di profonda trasformazione di un business che sta puntando sulle Nuove Categorie di prodotti a rischio ridotto.