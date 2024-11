Lettera43.it - Arrestato con l’accusa di stupro il figlio della principessa ereditaria di Norvegia

Leggi su Lettera43.it

Marius Borg Høiby,27ennenorvegese Mette-Marit, è statocondi. La polizia norvegese ha dichiarato che Borg Høiby è stato fermato lunedì sera mentre si trovava in macchina con la presunta vittima. È sospettato di aver violato il codice penale «che riguarda il rapporto sessuale con qualcuno che è privo di sensi o per altri motivi incapace di resistere all’atto», ha detto la polizia. Lo scorso 4 agosto era già stato fermato condi aver aggredito la stessa persona, una donna con la quale ha una relazione, nel suo appartamento di Oslo. Durante l’indagine, la polizia ha riferito di aver trovato un coltello incastrato in una paretecamera da letto. Successivamente, a settembre, il 27enne è stato nuovamenteper aver violato un ordine restrittivo imposto dopo l’episodio.