What If…? | rilasciato trailer dell’ultima stagione della serie tv su Disney+

ha recentementesui suoi canali ilterzadiIf.?, la popolareanimata targata Marvel Animation. Questo nuovo capitolo, che sarà anche quello conclusivo, debutterà il 22 dicembre in streaming su, con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per otto giorni di fila. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla terzadiIf.?.IldiIf.?Apprezzatissimaanimata dell’universo Marvel,If.? ritorna prossimamente con il capitolo finale, culmine dell’avventura attraverso il Multiverso.La terzadiIf.? punta a mantenere il suo stile innovativo e spettacolare, introducendo nuovi generi e immergendo il suo pubblico in avvenimenti straordinari, con l’aggiunta di nuovi personaggi.Anche in questa terzaci saranno infatti alcuni dei personaggi più amati dai fan, tra cui Captain America/Sam Wilson, The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno)/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta Dea del Tuono e molti altri.